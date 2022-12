Familie flytter fra fyrværkeri: - Sidste år var hunden medicineret halvdelen af december

Det er ikke alle, der lige glade for at starte nytåret med et brag.

Derfor er Jakob Klein Petersen flyttet i sommerhus med sin familie.

Her håber han, at kunne slippe for de værste fyrværkeriknald, da særligt ét medlem af familien, har svært ved de høje lyde.

- Vi har en hund, der bliver panisk angst. Vi kan slet ikke få ham ud ad døren, siger Jakob Klein Petersen.

Derfor besluttede Jakob Klein Petersen sammen med sin kone, at nytåret i år skulle skydes i gang i Houstrup ved Vesterhavet.

Bragene starter i midten af december

Den lille familie bor til dagligt i Søndersø, men tog allerede til det vestjyske sommerhus tirsdag.

For Jakob Klein Petersen er det største problem ved fyrværkeriet nemlig, at det bliver fyret af på andre dage end nytårsaften.

Ifølge ham starter affyringerne allerede i midten af december, og det påvirker familiens hund, som de er nødt til at give beroligende medicin.

- Sidste år var vores hund medicineret halvdelen af december, siger Jakob Klein Petersen.

Men også parrets treårige søn bliver berørt af de mange fyrværkeriskud.

- Det er svært at få vores søn til at sove, når der bliver fyret kanonslag af uden for vinduet, siger Jakob Klein Petersen.

- Det er okay nytårsaften

Familien bookede sommerhuset kort tid efter sidste nytår, da de ville være sikre på at kunne finde et, der lå tilpas øde, og at valget faldt på Vestjylland, er ikke tilfældigt. Her er der nemlig mange huse med stråtag, og der gælder andre regler for fyrværkeriaffyring.

Indtil videre har Jakob Klein Petersen da også kun hørt knald fra et enkelt batteri langt fra sommerhuset.

Familien regner dog ikke med helt at slippe for nytårsbragene, men det har de det fint med.

- Vi forventer, at der nok bliver noget lørdag, og det tager vi med. Det er vi okay med, men når det ikke er hele tiden, så kan vi bedre skærme vores hund, siger Jakob Klein Petersen.

Jakob Klein Petersen håber, at raketaffyringer i fremtiden kan begrænses til nytårsaften og ikke dagene op til, så både hunden og resten af familien kan slappe mere af.

Det er han ikke ene om at synes. Dansk Folkeparti vil indskrænke affyringsperioden fra fem dage til 15 timer.