Forældre drømmer om nyt liv i nedlagt skole

Der skal være en friskole på Nordfyn.



Det mener en interessegruppe, som undersøger muligheden for at åbne en skole i de lokaler, der står tomme efter lukningen af Kongslundskolen.

- Det startede med en spirende idé om, at have et alternativ til den traditionelle folkeskole, fortæller Ann Charlotte Havndrup Johansen, der er medlem af interessegruppen for friskole i Nordfyns Kommune.

Forældrene bag interessegruppen har mærket en stor opbakning til projektet, hvor de allerede har modtaget over 90 interesse tilkendegivelser.

- Vores mantra er, at man skal være nogen, før man kan være noget.



- Interessen har været større end vi har turde håbe på. Vi regnede med, at vi skulle starte småt og så bygge til løbende, men der er virkelig stor opbakning til projektet, siger Ann Charlotte Havndrup Johansen.

Fortryder ikke skolelukning

Tidligere på året blev Kongslundskolen lukket, fordi økonomien ikke hang sammen med det antal elever, der gik på skolen.

Selvom interessen for en friskole, i de nu tomme bygninger, er stor, mener Kasper Solberg, formand for Børn- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune, alligevel, at beslutningen om at lukke skolen var den rigtige.

- Selvfølgelig er det en bekymring, at lokalsamfundet dør, når der bliver lukket en skole, men for os er kvaliteten af undervisningen, vi tilbyder til kommunens børn, det vigtigste og derfor står vi også ved sammenlægningerne og lukningerne af skolerne, siger han.



Tværtimod bakker han op om initiativet.

- Det er altid positivt, når vi har borgere med en virkelyst til at skabe noget nyt. Friskoler er ikke noget, vi har meget af på Nordfyn.



- Jeg synes, det er godt, at forældre kan have et frit valg, siger Kasper Solberg, der ikke er bange for, at en friskole vil udkonkurrere de kommunale skoler.

Lang vej igen

Forældrene bag interessegruppen håber, at skolen allerede kan være åbnet i foråret 2024, hvor der er 60 børn der har angivet at de vil kunne starte. Men inden undervisningen kan gå i gang, ligger der fortsat et stort arbejde foran dem.

- Vi har travlt henover sommeren.

- Vi skal blandt andet ansøge Undervisningsministeriet om at åbne en skole, men det koster 20.000 kroner, så det skal vi samle ind til først, siger Ann Charlotte Havnstrup Johansen.

Netop økonomien bag projektet formoder Kasper Solberg kan blive en udfordring.

- Jeg ser nogle udfordringer i forhold til drift af bygningerne, og det vedligeholdelse det kræver at få lokalerne op på en ordentlig standard. Men hvis de kan få økonomien i orden, så tror jeg, det er realistisk, siger han.

Interessegruppen er ikke nervøse for økonomien og planlægger, at det hele vil kunne løbe rundt med støtte fra kommunen og egenbetaling fra børnene.

- Vores formål er ikke, at det skal være en overskudsforretning. Det skal være et sted med en sund økonomi, og vi regner ikke med, at vi de første år har et kæmpe overskud på kontoen, siger Ann Charlotte Havnstrup Johansen.

Hvad kommunen vil have for de tomme bygninger, der tidligere husede Kongslundskolen, er ikke på plads endnu, men Kasper Solberg forventer, at prisen kommer til at følge markedsværdien.

Der findes i forvejen 41 friskoler på Fyn.