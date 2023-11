Her rykker akuthjælperne ud fire gange om dagen: - Det gør virkelig en forskel

Hvor lang tid skal du vente på, at der kommer en ambulance, hvis du har brug for den? Det kan der være stor forskel på, og det afhænger blandt andet af, hvor du bor henne.

Det er langt fra alle steder, Region Syddanmark overholder sig eget mål om, at ambulancen skal være fremme inden for 15 minutter i 95 procent af tilfældene, når ambulancen rykker ud til alvorligt syge eller tilskadekomne. De seneste tal fra Region Syddanmark viser, at regionen ikke levede op til sit eget mål i over halvdelen af de fynske postnumre i 2022.

I Broby har en gruppe borgere besluttet at tage sagen i egen hånd. De har derfor ansøgt Region Syddanmark om at oprette en såkaldt akuthjælperordning i området. Ind til videre har politikerne dog udskudt sagen med henblik på at få undersøgt, hvad behovet er i området. Det ærgrer borgerne, som ikke kan forstå politikernes tøven.

På Nordfyn har den ordning, som borgerne i Broby ønsker sig, eksisteret siden 2019. Sidste år rykkede de nordfynske akuthjælpere ud 1.482, viser en opgørelse fra Region Syddanmark. Det svarer til cirka fire om dagen i gennemsnit.

- Jeg mener helt bestemt, at vi gør en forskel på Nordfyn, siger Steen Jørgensen, som er formand for Nordfyns Hjertestarterforening, der er foreningen bag de nordfynske akuthjælpere.

Han vil ikke tage stilling i debatten om en akuthjælperordning i Broby, men han konstaterer blot, at ordningen virker efter hensigten på Nordfyn.