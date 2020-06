Trafikdrab ved Bogense: Strid om penge har bremset nyt lyskryds

Et af Nordfyns farligste kryds krævede søndag aften tre mennesker livet, da deres bil på hjørnet af Odensevej og Assensvej blev påkørt bagfra af en bilist, der ifølge et vidne kørte over 140 kilometer i timen, havde drukket adskillige øl og efterfølgende stak af fra ulykkesstedet.

Læs også Tre familiemedlemmer dræbt i voldsom ulykke på Fyn

Mandag sætter Nordfyns Kommune på et byrådsmøde punktum i en langtrukken sag, der skal gøre krydset mere sikkert.

- Arbejdet kunne have været i gang, hvis der havde været enighed mellem os og lodsejeren, med det har der ikke været. Det er småting, der har skilt os, så nu er det blevet en formel sag, der skal besluttes, siger borgmester Morten Andersen, (V) forud for byrådsmødet i Bogense.

Byrådet ventes at beslutte, at jorden, der skal sikre, at det farlige T-kryds bliver til et lyskryds med venstresvingsbane, skal eksproprieres.

Netop det sidste, at kommunen dermed sikrer sig jorden på denne måde, har været lodsejerens ønske, så erstatningsbeløbet ikke blev skattepligtigt.

Politiker: Lysregulering havde ikke forhindret dødsulykke

Denne tvist har forhindret, at arbejdet kunne gå i gang. Men ifølge en nordfynsk politiker havde et lyskryds ikke gjort en forskel ved den tragiske dødsulykke.

- Jeg vil gerne slå fast, at en lysregulering ikke havde forhindret ulykken under de forudsætninger, jeg har hørt om. Det er dybt tragisk, og det er virkelig en person, der har sat andre menneskers liv i spil. Det er jo kun at tage afstand fra det. Vi kan aldrig nogen sinde beskytte os mod bilister, der kører på den måde der, siger Anders Thingholm (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Læs også Ulykke skete i farligt kryds: Nabo hørte dødsulykken

Når krydset overhovedet skal gøres mere trafiksikkert, skyldes det, at analysearbejde har vist, at der var sket en række uheld gennem årene, dog uden alvorlig personskade. Udvalgsformanden mener ikke, at der har været behov for at gå i gang med arbejdet tidligere.

- Der har været et ordentlig analysearbejde. Der har været, lige netop i det kryds vi taler om her, fem uheld i en periode fra 2010 til 2018. Materielskade og ikke personskader, så på den måde har der ikke været uheld, der har afstedkommet store trafikuheld og personskader, fortæller Anders Thingholm.

Anders Thingholm håber, at lysregurelingen står færdig i 2020. Ifølge kommunens indstilling til byrådsmødet vil en gennemførelse af ekspropriation forsinke starten af anlægsarbejdet yderligere, så det formentlig går i gang i uge 42.