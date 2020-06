Ulykke skete i farligt kryds: Nabo hørte dødsulykken

20.35 er Bo Christensen ved at lægge sine børn til at sove, da han hører et kæmpe brag uden for sit hus.

- Vi hørte, at en bil accelererede meget hurtigt, og så kom der et ordentligt brag. Vi tænkte, at der røg en gearkasse eller en motor. Men efter et par minutter ankom både ambulancer og andre udrykningsfartøjer, siger Bo Christensen der bor i Harslev.

Det, som familien Christensen kunne høre, var sammenstødet mellem en Porsche og en Citroen, som kostede tre mennesker livet søndag aften.

Og det er ikke første gang, familien har hørt hæftig acceleration og bremseforsøg på vejen foran deres hus.

Farligt T-kryds

Vi er på mærkerne hele tiden. Lige så snart vi hører nogen komme meget stærkt, så frygter vi, at det går galt. Det er lidt frygten hele tiden for, hvornår næste ulykke kommer Bo Christensen, tømmermester, Harslev

Kort fra Bo Christensens hjem ligger T-krydset, der forbinder Assensvej og Odensevej, som gennem tiden har været belastet af flere uheld. Derfor blev det tilbage i marts sidste år diskuteret hvorvidt vejen skulle sikred med lysregulering, der skal gøre det mere sikkert at færdes i krydset.

- Vi oplever, at bilerne kører vanvittigt stærkt til og fra krydset fra Serritslev til Bogense og den anden vej, forklarer Bo Christensen.

Bilen, der blev ramt, er kommet fra Assensvej og drejet ind på Odensevej. Her bliver bilen ramt bagfra af den 26-årige mand, der kommer med høj fart. Foto: Ole Holbech

Der har flere gange været foretaget fartkontroller på strækningen, hvor politiet har observeret meget høj fart blandt bilisterne.

- Folk kommer ud fra krydset med op til 80 kilometer i timen, og folk har svært ved at bedømme, hvor hurtigt de andre biler kommer, siger Bo Christensen.

Frygten er der hele tiden

Da familien Christensen hørte det høje brag søndag aften, blev en frygt til virkelighed.

- Vi er på mærkerne hele tiden. Lige så snart vi hører nogen komme meget stærkt, så frygter vi, at det går galt. Det er lidt frygten hele tiden for, hvornår næste ulykke kommer, siger Bo Christensen.

Bo Christensen og familien hørte uheldet ske søndag aften. Dér vidste de godt, at den var gal. Foto: Ole Holbech

To af passagererne i den ramte Citroen C4, en kvinde på 64 år og en mand på 37 år døde på stedet, mens den tredje kvinde på 63 år omkom på sygehuset mandag morgen. Deres bil blev ramt af en 26-årig mand, der kom med meget høj fart omkring 140 kilometer i timen.

Og det er netop sådan en forfærdelig ulykke, Bo Christensen håber, man kan undgå i fremtiden.

- Jeg vil opfordre politikerne til at kigge på det kryds på den strækning, for der bliver kørt rigtig, rigtig stærkt, siger han.

Lyskryds på vej

Det er en proces, som ikke er gjort med et knipseslag. Afhængigt af processen vil jeg stærkt formode, at det bliver ført ud i virkeligheden i løbet af 2020 Anders Thingholm (C), formand for Teknik- og Miljøudvalget, Nordfyns Kommune

I mellemtiden er der gjort mere ved planerne om lysregulering ved T-krydset. I december 2019 blev det endelig besluttet i kommunalbestyrrelsen at anlægge lyskryds og venstresvingsbane ved T-krydset. Det fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, Anders Thingholm (C).

- Der har på hele den strækning været et forarbejde med en masse analyse, hvor vi har været i tæt dialog med Fyns Politi, siger Anders Thingholm.

Han tror ikke, at lysregulering nødvendigvis havde afværget den voldsomme ulykke søndag aften, men han er helt enig i, at der skal gøres noget ved det farlige kryds.

Anders Thingholm (C) og resten af kommunalbestyrrelsen i Nordfyns Kommune godkender tirsdag lysregulering og venstresvingsbane ved T-krydset Assensvej/Odensevej. Foto: Ole Holbech

Tirsdag er der møde i udvalget, hvor både lyskryds og svingbane skal godkendes.

- Det er en proces, som ikke er gjort med et knipseslag. Afhængigt af processen vil jeg stærkt formode, at det bliver ført ud i virkeligheden i løbet af 2020, understreger formanden.