“Verdens bedste radar” i kampen mod droner testet i Odense

I fremtiden bliver der i højere grad brug for at kunne opspore droner, der udgør en trussel, og derfor står virksomheden Weibel Scientific bag en radar, der kan identificere små droner på store afstande.

Læs også Den allerstørste i dansk luftrum: Kæmpe drone testet på Fyn

Fredag blev Xenta-radaren testet i Hans Christian Andersen Airport i Beldringe nord for Odense.

- Radaren er verdens bedste radar til at se droner langt væk, og så er den verdens bedste radar til at se forskel på droner og fugle, siger Weibel Scientifics direktør, Peder Pedersen.

Radaren er verdens bedste radar til at se droner langt væk, og så er den verdens bedste radar til at se forskel på droner og fugle Peder Pedersen

Droner tæt at kollidere med fly

Droner er meget små, og det kan være svært at skelne mellem fugle og droner, hvis man er på jagt efter en drone, der udgør en sikkerhedstrussel mod en lufthavn.

Verden over er der et stigende antal meldinger om, at droner har været tæt på at kollidere med passagerfly omkring lufthavnene.

Når lufthavne bliver truet af kollisioner med eller deciderede angreb fra droner, betyder det, at flyene ikke kan lette eller lande. Det er her, at Xenta-radarens kan være med til at styrke sikkerheden for kritisk infrastruktur.

- Det kan bruges til beskyttelse af lufthavne, fastslår Peder Pedersen.

Det bedste sted i Danmark

Det er ikke helt tilfældigt, at netop Hans Christian Andersen Airport er udvalgt til at fremvise droneradaren.

- Dronecentret i lufthavnen i Odense er gearet til det. Der er dronepiloter. Der er sikkerhed omkring det. Det er en stor flad slette. Der er gode afstande. Vi kan komme ud på seks-syv kilometer med droner, så det er det bedste sted i Danmark til at teste radaren, siger Peder Pedersen.

Når en af verdens største aktører tester her i dag, er det rigtig stort for Fyn Trine Bramsen

Fredag fik han og hans kollegaer mulighed for at vise, hvad radaren kan, foran blandt andre forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Det er bestemt en type udstyr, som Forsvaret kommer til at bruge i fremtiden. Vi kommer også til at bruge det civilt til at beskytte danskerne, siger Trine Bramsen.

Minister: Rigtig stort for Fyn

Hun frygter, at droner i fremtiden kan fungere som en ny form for terrorisme og ødelægge arrangementer med et større antal mennesker samlet. Derudover kan droner også bruges til spionage.

Læs også Nu skal man kunne flyve til London eller Barcelona fra Odense

Forsvarsministeren glæder sig over, at virksomheden har valgt at teste på Fyn.

- Når en af verdens største aktører tester her i dag, er det rigtig stort for Fyn, siger Trine Bramsen, der håber, at lufthavnen i Odense bliver et mekka for dronetest.

Der er 867 kvadratkilometer luftrum, der strækker sig over både land, by og hav, i området omkring Hans Christian Andersen Airport.