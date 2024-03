Barberede busk bag nabos ryg - nu skal han betale stor bøde

Tilbage i maj 2020 kunne en beboer i Sommerbyen i Nyborg kigge ud i sin have ved sommerhuset og se sine syrenbuske stærkt beskåret. Det undrede manden.



Hækken var så pelset, at han besluttede sig for at anmelde sin nabo.

Naboen, der har sommerhus overfor, havde nemlig fået havudsigt ud over Storebælt ved at beskære buskene.

Tiltalte nægtede sig forleden skyldig i hærværk, da sagen kom for en dommer ved Retten i Svendborg.

Havde gjort det længe

Men i politiets afhøringsrapport fra maj 2020 står der, at den tiltalte nabo havde erkendt til politiet, at han gennem længere tid havde skåret i syrenerne.

Retten i Svendborg kunne dog ikke sige, hvor meget den tiltalte havde skåret af naboens buske, da retten fandt det svært at vurdere ud fra de billeder, anmelderen tog på dagen, hvor han hærværket blev anmeldt.

Det blev vurderet, at der var sket skade på buskene for i alt 22.000 kroner, fordi det er prisen for, hvad det vil koste at plante nye syrener i samme størrelse. Det er vurderingen ifølge en anlægsgartner, som anmelderen har kontaktet.



Anklagemyndigheden ønskede at få naboen idømt en betinget fængselsstraf, og anmelderen selv påstod, at tiltalte skulle betale 24.760 kroner i erstatning svarende til, hvad det ville koste at plante nye buske plus prisstigningen fra 2020 til 2024.

Modstridende og uklare forklaringer

Retten i Svendborg vurderede, at den tiltalte godt vidste, han ikke måtte skære sin nabos buske ned.

Det førte 22. februar til, at naboen blev dømt for hærværk, efter han, ud fra hvad retten vurderede, havde skåret cirka 20 syrener ned.



Rettens vurdering blev, at den tiltalte havde givet modstridende og uklare forklaringer, og at det havde efterladt retten med indtrykket, at tiltaltes forklaring var usand og konstrueret.

Den tiltalte nabo blev idømt 10 dagbøder á 500 kroner, skal betale sagens omkostninger, og derudover skal den tiltalte indenfor 14 dage betale anmelderen 15.000 kroner som erstatning for syrenerne.