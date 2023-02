Bil smadrede gennem mur og ind i Oves lænestol

Det var et rystet ægtepar, som TV2 Fyns reporter mødte tirsdag morgen i køkkenet på Hovedgaden nummer otte i Ørbæk.

Karen og Ove Johansen vågnede nemlig tidligt tirsdag morgen, da husmuren pludseligt kollapsede i deres dagligstue. Halvt inde i stuen holdt en sort Audi Q2.

Stuen var dækket med murbrokker, og bilen forhjul var revet af.

Uheldet skete klokken 04.50 på Hovedgaden i Ørbæk. Et tidspunkt, hvor ægteparret heldigvis lå og sov i den modsatte ende af huset.

Karen Johansen var den første til at åbne døren ind til deres stue. Her så hun en ung kvinde, føreren af bilen, kravle ud af bilen og hen langs væggen i stuen.



- Hun kom på benene, og kastede sig så i armene på mig. Jeg tror, at hun var halvt bevidstløs, fortæller Karen Johansen.

Total ødelagt dagligstue

Man formoder, at høj fart var skyld i uheldet. Bilisten ramte først ind i naboen, et autoværksted, så gennem en halvmur, inden bilen til sidst stoppede i ægteparrets stue.

Bilen endte lige der, hvor Ove Johansen plejer at sidde i sin lænestol og se TV. Ægteparret priser sig lykkelige over, at ulykken ikke skete tidlige på aftenen, for så havde Ove Johansen ikke overlevet.

Lænestolen var kastet tværs gennem stuen og havde samme med murbrokker ødelagt parrets helt nye fjernsyn.



Ægteparret har det efter omstændighederne godt, fortæller det til TV 2 Fyn, men er chokerede og rystede over synet af deres hjem. Ifølge øjenvidner er bilisten kørt på sygehuset med mindre skader.

TV 2 Fyn følger sagen.