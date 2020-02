Borgmester vil redde Fyn fra oversvømmelse - nu venter han på Christiansborg

- I Danmark er det i særlig grad nedbør og stigende havspejl, der oversvømmer os.

Sådan lyder det i et notat som interesseorganisationen Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet, hvor blandt andre Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) har været med.

Han mener, at de store oversvømmelser, som findes flere steder på Fyn kan kontrolleres med kommunernes hjælp. Men det kræver ny lovgivning, lyder det fra borgmesteren, der er næstformand i KL's miljø- og forsyningsudvalg.

Læs også Det lønner sig: Millioninvestering i klimasikring afværger oversvømmelser

- Man skal have ændret på lovgivningen, understreger borgmesteren.

Ifølge Kenneth Muhs lægger den nuværende lovgivning begrænsninger på klimatilpasning for både borgere og kommuner.

- De (reglerne, red.) skal forenkles for at vi kan løse de her klimaudfordringer.

Borgerne skal også betale

Ifølge KL's notat er det ikke kun kommunerne, der skal betale for klimatilpasninger. Borgere og boligejere skal ligesom i dag betale for klimasikring af egne huse.

- Nytteprincipet skal fortsætte, men i det ligger der også, hvordan man kan få adgang til lån, forklarer borgmesteren.

Læs også Klint styrtet i havet

Derudover lægger borgmesteren op til, at kommunale forsyningsselskaber skal tage et større ansvar.

- Jeg tror faktisk, at alle på Christiansborg og i kommunerne er klar over, at vandet er et stort problem. Der skal gøres noget.

I løbet af 2020 ventes regeringen at vedtage en ny klimahandlingsplan.