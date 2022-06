Brian så på, mens hans kørestol blev sat i brand: - Det er frygteligt ikke at kunne gøre noget

Fyns Politi anholdte kort efter ildspåsættelsen manden, der blev set på overvågningsbillederne.

Det har ikke været muligt for TV 2 Fyn at få en kommentar fra Fyns Politi, men til fyens.dk bekræfter vagtchef Torben Jakobsen, at efterforskningen tyder på, at branden var påsat.

- Og at den mand, vi har anholdt, på den ene eller anden måde har haft forbindelse til den påsatte brand, siger han.

Tidligere har Beredskab Fyn måtte rykke ud til en anden påsat brand - denne gang på en skole. Her var det også videoovervågning, der afslørede fem unge ildspåsættere.