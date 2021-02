Derfor har Nyborg så høje smittetal: 18 hjemmeplejere coronasmittede uden at vide det

Antallet corona-smittede i Nyborg Kommune har i de seneste uger været den klart højeste på Fyn. Det skyldes to større udbrud blandt kommunalt ansatte i kommunens plejesektor.

Det ene udbrud ramte 18 hjemmeplejere i kommunens distrikt Rosengården i Ørbæk, der i de seneste uger har været smittet med coronavirus. Det samme har ti ansatte på et af kommunens plejecentre, Plejecenter Svanedammen, hvor et mindre antal beboere også blev smittet.

Læs også Tirsdagens coronatal: Smitten stiger i fem fynske kommuner

Alle de beboere, der blev ramt af smitten, var allerede vaccineret to gange, og det har derfor hjulpet i forhold til, hvor syge de blev af smitten.

Det fortæller Marianne Stentebjerg, der er direktør i Nyborg Kommunes forvaltning og leder af kommunens krisestab.

- Hovedparten af de 18 smittede i hjemmeplejen har ikke haft symptomer på noget tidspunkt, siger Marianne Stentebjerg.

Hun fortæller, at smitten er opfanget via de test, som medarbejderne får to gange ugentligt.

Højeste smittetal på Fyn

Incidenstallet i Nyborg Kommune var torsdag den 11. februar oppe på 147, hvilket betyder, at der var 147 smittede per 100.000 borgere inden for de seneste syv dage.

Tirsdag den 16. februar er tallet faldet til 109,5. Det er dog stadig det højeste incidensniveau på Fyn.

Læs også Mærkedag under corona: - Aldrig har jeg set så meget kærlighed i luften

Ifølge Marianne Stentebjerg er alle 18 smittede fra hjemmeplejen tilbage på arbejde efter sygdommen. Også de ti smittede fra Plejecenter Svanedammen er efterhånden tilbage i jobbet, siger Marianne Stentebjerg.

- Når der er så mange smittede, bliver vi udfordret personalemæssigt, men det er håndteret utrolig flot i forhold til, at man alligevel har fået enderne til at nå sammen, siger Marianne Stentebjerg.