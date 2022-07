Familiefædre i læderveste: 100 motorcyklister kørte i flok for at støtte indlagte børn

- Vi er blevet mødt rigtig positivt, samtidig med at vi har rigtig mange med, som ikke er med i en motorcykelklub. De synes, at det har været super fedt at være med, siger Tommy Birk, der er medarrangør og præsident for Fortes Amici i Ullerslev.

De to motorcykelklubber har brugt seks lange måneder på at forme arrangementet, fortæller Tommy Birk. Her strakte køreturen sig lørdag fra Ullerslev over Kerteminde, og så sluttede motorcykelflokken til sidst ved Skovsøen i Odense.

Inden turen skulle alle deltagere købe et armbånd til hundrede kroner stykket for at støtte de indlagte børn på universitetshospitalet. Det er første gang, at de to bikerklubber afholder sådan en fælles køretur i den gode sags tjeneste, lyder det.