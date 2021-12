Flertal enige om at ændre museumslov - godt nyt for Nyborg Slot

Stén Knuth (V), der er medlem af Folketingets kulturudvalg, tror på, den ny ændring kan være med til at gøre fortidsminderne mere tilgængelige.

- Venstre ønsker at bevare vores fortidsminder, og vi ønsker også at åbne op for, at flere kan se vores historie. Med aftalen her gøres det muligt, ligesom det smidiggøres, hvad der kan tillades på fortidsminderne, som både sikrer fortidsminderne, åbner op for at flere kan komme til at se vores historie, og som i sidste ende vil sikre arbejdspladser i landdistrikterne.



Venstre vil stadig ændre anlægslov

I et forsøg på at få projektet i Nyborg i mål, har Venstre tidligere meldt ud, at man ønsker at ændre på den nuværende anlægslov, der også har indflydelse på, hvad man må og ikke må på slottet.

Den ændring havde man stadig gerne set.

- Venstre havde gerne set, at vi samtidig med revideringen af loven igangsatte en anlægslov, der muliggør projektet omkring Nyborg Slot, fordi vi tror, at revideringen af loven og herefter igangsættelse af processen vil forlænge projektets færdiggørelse, frem for en anlægslov, som hurtigere vil færdiggøre projektet. Venstre vil snarest fremsætte beslutningsforslag om anlægslov, som skal sikre fremdriften i projektet.

Et udkast til et lovforslag er nu sendt i høring, inden det endelige lovforslag fremsættes i Folketinget.