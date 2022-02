Forslag om gratis bro skal i Folketinget - får blandet modtagelse

Den store opbakning glæder derfor forslagsstilleren Bent Thodsen fra Hanstholm. Men for ham at se er de tusindvis af underskrifter ikke slutmålet, fortæller han og uddyber:



- Der skal så mange støtter til, så det gør, at ministeren ryster på sin taburet. Det er den eneste måde, hvor vi har en chance for, at det går hen og bliver en endelig lov, siger Bent Thodsen til TV Midtvest.

Hvis det står til borgerforslaget, så skal det være gratis at krydse Storebæltsbroen fra 1. juli i år.

Men det kan være svært at føre igennem, da Storebæltsbroen bidrager med en stor sum penge til statskassen. Ifølge Sund & Bælt generede broen indtægter for næsten 2,6 milliarder kroner i 2020.