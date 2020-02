Fynsk gartner leverer igen årets første danske kartofler

Gartner Karl Larsen er for femte år i træk den første til at grave nye danske kartofler op af jorden fra sit drivhus i Herrested på Fyn. Hvorfor det lige netop er Karl Larsen, der igen i år er den første til at være klar med nye kartofler, er der ikke den store kunst ved.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg er den første. Alle kan jo gøre det, hvis de vil. Det er ikke nogen særlig kunst, det kommer jo helt af sig selv, bare de bliver lagt og får noget varme og vand, siger han.

Allerede klar nu

Sidste år var kartoflerne først klar i butikkerne i marts, men i år er det anderledes. Kartoflerne er klar en uge tidligere i år sammenlignet med sidste år, og Karl Larsen har muligvis en forklaring.

- Vejret har været med os, det har været mildt. Og så er det et spørgsmål om at belyse dem, og så skal de også have varme.

Sælges kun på Sjælland

Karl Larsen er klar til at levere 28 kilo til butikkerne, og kunderne skal betale 125 kroner for en bakke, det vil sige 625 kroner for et kilo. Kartoflerne fra Herrested er eftertragtede, derfor ved Karl Larsen godt, hvem han skal sælge dem til.

- Det er dem, der er først på det. Vi kan jo ikke levere til alle butikker samme dag, så det er dem, der vil byde mest.

I første omgang er det ikke fynboerne, der får mulighed for at sætte tænderne i de fynske kartofler. I stedet er det udvalgte butikker på Sjælland og i Hovedstadsområdet, skriver Coop i en pressemeddelelse. Men dette bekymrer ikke Karl Larsen, da det kun drejer sig om kort tid, inden fynboerne får glæde af hans kartofler.

- Det er kun ganske kort tid, så er de over det hele.