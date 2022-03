Geder erstatter græsslåmaskiner i Nyborg

- Man skal tænke over, at hvis dyrene ikke har lyst til at snakke med en, så skal man ikke presse dem. Hvis man vælger at have sin hund med herind, skal man have den tætgående på sig i snor. Der står også på indgangspartierne, at gederne kan finde på at forsvare sig selv, fordi de kan føle sig truet af rovdyr, som eksempelvis en hund, siger skov- og naturforvalter hos Nyborg Kommune Johanne Bastiansen.