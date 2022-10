Her ryger idrætshallerne ned på 16 grader

Nu går Nyborg Kommune i gang med at spare på strømmen og varmen.



Besparelserne kommer efter en opfordring til alle landets kommuner fra Danske Regioner, KL og regeringen.

Med undtagelse af vuggestuer og plejehjem kommer temperaturen ned på 19 grader. En grads varmereduktion sparer fem procent på varmeregningen.

Samtidig lægger kommunens teknik- og miljøudvalg op til, at idrætshallerne skal skrue ned til 16 grader.

Desuden bliver der skruet ned på 50 procent på vejbelysningen mellem klokken 22 og 06, hvor det er muligt, mens kommunens digitale reklamepyloner slukkes fra klokken 23 til 06.

Det samme gælder steder, hvor der er belysninger på træer, skulpturer med mere. Belysning på kommunale p-pladser slukkes ligeledes i tidsrummet 23 til 06.

Springvand - blandt på Torvet - slukkes helt fra 1. november.

Kommunen vil ikke skrue ned for det varme vand, da man risikerer at fremme legionella-bakterier i vandet.

Ifølge teknik- og miljøudvalget, der mandag har sagen på dagsordenen, lægges der også op til at slukke spa- og boblebad og sauna, vente med at åbne svømmebadelandet og sænke vandtemperaturen i kommunens svømme- og badeland, der dog er under ombygning for tiden.

Nyborg Forsyning og Service har i øvrigt lige varslet prisstigninger på fjernvarmen på 14 procent fra 2023 for Nyborgs borgere.



Men mens der skrues ned på radiatorer, og spares på energiforbruget i det hele taget, så har borgmester Kenneth Muhs lovet kommunens borgere, at der ikke skrues ned på julehyggen i gader og stræder.

- Vi skal jo se på vores samlede omkostninger på energiforbruget. Og det gør vi på en lang række områder, men julebelysning det skal der være noget af, forsikrede Kenneth Muhs for nyligt.