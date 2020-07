Ny fynsk turistattraktion tiltrækker hundredevis af turister

Stropperne på en orange redningsvest bliver strammet i livet, en pagaj bliver placeret i hånden, og med et let puf bliver Louise Jensen sammen med sin familie sendt ud på kanotur i voldgraven omkring Nyborg Slot.

Der er både masser af fakta, men også en masse fjollede fjollerier Tue Fabricius, kulturhusleder, Bastionen, Nyborg

Men det er langt fra en helt almindelig kanotur, som familien Jensen har begivet sig ud på.

- Vi bor her i byen, og vi kører forbi voldgraven hver dag, men man ser den jo aldrig nedefra. Så det er rigtig spændende at se byen fra en anden vinkel, siger Louise Jensen.

De er nemlig på vej ud for at udforske et nyt koncept, der går under navnet Voldgravens Fortællinger.

Flere kanoer lå klar i voldgraven ved Nyborg Slot - og det med god grund. For enden af broen stod nemlig også flere turister klar til at springe op i kanoen for at udforske Nyborgs historie fra vandet. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Lokale skuespillere fremfører historierne

Udstyret med en lille, vandtæt højtaler går attraktionen på simpel vis ud på at sejle rundt i voldgraven og indsamle forskellige fortællinger, der er markeret med et tal og en bøje.

Når man når frem til en bøje, afspiller man fortællingen, der passer til bøjens tal, på den vandtætte højtaler.

Og det er ikke ligefrem lyden af gammeldags og måske lettere kedelig turistinformation, der ryger ud af højtaleren. Hver fortælling er udformet på dramatisk vis og inkluderer både nye og gamle fortællinger fra volden og den nærmeste omegn.

- Vi har haft lokale, professionelle skuespillere til at indtale fortællingerne, og så kan man høre om fugleedderkopper, smuglere, grevens fejde, man kan være med til en lydquiz, og der er også en lokal radio. Med andre ord er der altså både masser af fakta, men også en masse fjollede fjollerier, siger Tue Fabricius, der er inititivtageren bag attraktionen i voldgraven, og tilføjer:

- Jeg ville gerne finde på en måde, hvor man kunne fortælle de lidt skæve historier, som man ikke kender til, når man bare gå rundt oppe på landjorden.

Det er bøjer som denne, man møder på sin sejltur rundt i voldgraven. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Enorm interesse for kanotur

Turen rundt i voldgraven tager cirka en time, og undervejs møder man i alt ni fortællinger, man kan lytte til.

- Men der er mange flere fortællinger, som man kan udvide turen med. Der er virkelig mange sjove historier om den her voldgrav og alt det liv, der har været omkring den, siger Tue Fabricius.

Alle historierne er lige nu på dansk, men turen er allerede så stor en succes, at turistbureauet i Nyborg har spurgt, om Tue Fabricius kan lave ture på engelsk og tysk.

- Der har været rigtig stor interesse for at komme ud på den her kanotur. Vi er faktisk blevet helt overvældede over, hvor mange mennesker der vil en tur ud i kanoen. Vi nærmer os 600 personer på kun én uge, siger han med et smil.

Under coronanedlukningen har folk manglet sanseindtryk, mener Tue Fabricius, og det kan kanoturen hjælpe med.

- Hele turen er enormt sansemættet. Der er både lyd og smukke omgivelser kombineret med, at man skal tage padletag i voldgravens vand, siger han.