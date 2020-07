Flere sommerferieaktiviteter: Børn udforsker fynsk strand med waders og fiskenet

Med wadersne trukket godt op, fiskenettene i faste greb og en fuld tank gåpåmod gjorde en masse børn klar til at trodse den hårde juli-blæst.

Man skal bare stikke et net i deres hænder, og så kan man se ild i deres øjne Natasha Pedersen, formidlingsansvarlig, Terrariet Vissenbjerg

Dagen stod nemlig på kystsafari langs Aborg Strand i Assens, og målet var at fange så mange forskellige dyr i havet som overhovedet muligt.

- I dag er vi taget på kystsafari med en masse dejlige unger. Vi har fået bevilling fra Assens Kommune til at lave de her arrangementer, og i dag er vi ved havet for at se, hvad der gemmer sig i bølgerne, siger Natasha Pedersen, der er formidlingsansvarlig på Terrariet i Vissenbjerg, og fortsætter:

- Man skal bare stikke et net i deres hænder, og så kan man se ild i deres øjne. Så skal de bare hurtigt ud og se, hvad de kan fange.

Ivrige børn fra Assens Kommune kastede sig lystigt ud mod havets bølger for at se, hvilke dyr der gemmer sig under havets overflade. Foto: Mads Ingeman

Danske dyr har masser af potentiale

Bag kystsafarien står Terrariet Vissenbjerg og kulturbusselskabet Cubus, der i samarbejde har arrangeret transport og en masse læring for børnene.

- Terrariet har jo egentlig mest fokus på eksotiske dyr, men med det her projekt vil vi også gerne være med til at sætte fokus på danske dyr i den danske natur, siger Natasha Pedersen.

Safarien er blevet stablet på benene med midler fra Folketingets ekstra pulje til sommerferieaktiviteter, og frem til 6. august kan børn komme med ud for at opdage alt det, der gemmer sig lige under vandets overflade.

- Det er dejligt at kunne være med til at give de dejlige unger lidt indhold i deres sommerferie, og på den her måde oplever de kulturen gennem naturen, siger Christian Tast, der er kulturbusvognmand i Cubus og fortsætter:

- Assens Kommune er tit delt, men gennem det her samarbejde kan vi være med til at binde kommunen bedre sammen. Vi håber meget, at det her er et samarbejde, der kan fortsætte efter sommerferien.

Deler begejstringen med børnene

Under corona-nedlukningen har det været svært at være kulturbusvognmand, og derfor er samarbejdet også ét, der betyder noget særligt for Christian Tast.

- Som busschauffør lever man af at gøre folk glade, og det har jeg bare savnet rigtig meget. Derfor har det været fantastisk at få børnene med ud, så de kunne få en masse gode oplevelser, siger han.

Og det var bestemt også glade børn, der vendte hjem efter en vellykket kystsafari langs Aborg Strand. I hvert fald fik de fanget både krabber, fisk og også en sjælden tangnål.

Efter fangsten i havet trak børnene ind i Christian Tasts bus for at undersøge dem nærmere. Foto: Mads Ingemann

- Der er mange af børnene, der, efter man har fortalt om dyrenes mange træk og kendetegn, deler den samme begejstring, som jeg selv har, siger Natasha Pedersen, der alt i alt synes, at dagens kystsafari har været vellykket.