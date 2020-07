Mountainbike på Fyn: Kør en challenge, og kom i Hall of Fame

Små, mudrede spor snor sig mellem hinanden i Staurby Skov ved Middelfart. Alt ånder fred og ro, indtil en lynhurtig moutainbikerytter suser forbi.

Vi har lavet den her udfordring for at få de lokale fynboer, men også turisterne til at få øjnene op for de mange fede mountainbikespor på Fyn Mette Mathiasen, forretningsudvikler, Destination Fyn

Én af de ryttere, der kører gennem skoven, er René Lindskov, og der er en særlig grund til, at han befinder sig på mountainbikesporene i Staurby Skov.

- Jeg cykler her for naturens skyld og for at få motion, og så gør jeg det også for at udfordre mig selv på de røde spor, siger han, da TV 2/Fyn kort stopper ham midt i sin rundtur i skovens mange spor.

René Lindskovs tur i Staurby Skov er imidlertid ikke kun for motionens skyld. Han deltager også i Mountainbike Challenge Fyn.

René Lindskov var taget til Staurby Skov for at klare én af de 12 ruter, som Mountainbike Challenge Fyn inkluderer. Foto: Mads Ingemann

Vil lokke cykelentusiaster til Fyn

I et samarbejde mellem Destination Fyn, DGI Fyn og app'en Singletracker er sommerudfordringen Mountainbike Challenge Fyn blevet stablet på benene.

Læs også Lillebælt Halvmarathon aflyser på grund af coronakrisen

Og i alt sin enkelthed går udfordringen ud på at få så mange som muligt til at udforske de fynske mountainbikespor.

- Vi har lavet den her udfordring for at få de lokale fynboer, men også turisterne til at få øjnene op for de mange fede mountainbikespor på Fyn. Vi vil vise, at det faktisk er en god idé at holde cykelferie på fyn, siger Mette Mathiasen, der er foretningsudvikler for Bike Island ved Destination Fyn.

Udfordringen køres via app'en Singletracker, der både registrerer, når man starter og gennemfører en rute. For hver rute, man gennemfører, optjener man point, og optjener man 1.000 point inden efterårsferien, kommer man på den såkaldte Hall of Fame.

Jagter en plads i Hall of Fame

På Fyn findes i alt 17 mountainbikespor, og af de 17 er 12 af dem inkluderet i udfordringen. René Lindskov er allerede godt på vej mod at sikre sig en plads i Hall of Fame.

Han har nemlig allerede kørt fire af de 12 ruter.

- Mit endelige mål er at ramme de 1.000 point, så jeg kan komme i Hall of Fame. Det er jo det, udfordringen går ud på. Man samler jo heller ikke et puslespil halvt, siger René Lindskov.

Læs også Flere sommerferieaktiviteter: Børn udforsker fynsk strand med waders og fiskenet

Og på René Lindskovs rundtur i skoven tilsluttede Lise Aarestrup fra Randers sig, der er i gang med at udforske de fynske spor. Normalt plejer hendes sommerferie at gå til Norditalien for at cykle, men i år slår hun sine folder i Middelfart.

- Nu når vi ikke kunne komme afsted til Italien, så er Fyn et fint alternativ. Nu starter vi her i Middelfart, og så må vi se, hvor vi ender, siger hun.

Afsluttes med fest

Til efteråret slutter udfordringen, og det hele rundes af med en afslutningsfest på Frederik den 6.s Hotel lige uden for Odense.

- Der kommer til at være mountainbikehygge på Langesø-sporene, der kommer ølsmagning, og så arrangerer vi også et awardshow for dem, der har deltaget, siger Mette Mathiasen.

Efter dagens cykeltur ser Mette Mathiasen frem til efterårets afslutning. Foto: Mads Ingemann

Selvom René Lindskov jagter en plads i Hall of Fame, så udelukker han ikke, at han kommer til at køre på sporene i Staurby Skov igen.

- Det er en fed rute, og der er et godt flow, og så er der heller ikke de vilde bakker, og det passer mig ret godt, siger han med et smil på læben.