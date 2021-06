Nyt underskud hos fynsk forårsrullefabrik

Underskuddene afspejler, at det har kostet mange penge at lukke produktionen på et af to engelske produktionssteder.

Alene på den konto blev der brugt 14 millioner kroner i 2019 og i 2020 knap 13 millioner kroner.

Årets underskud sendte selskabets egenkapital i minus med seks millioner kroner, men den fortsatte drift er dog garanteret af moderselskabet, hollandske Goodlife Foods, der i april 2021 har skudt 15 millioner kroner ind i Nyborg-selskabet, så egenkapitalen igen er i plus.



Fraregnet det engelske underskud viser resten af forretningen et overskud på 3,6 millioner kroner. Det er 11 millioner kroner bedre end i 2019 og skyldes især stigende salg i Tyskland og Norden.

Pæne udsigter

For indeværende år er det forventningen, at udviklingen fortsættes.

Med afsæt i en ambitiøs tre-års plan for Norden er det planen at øge markedsandelen indenfor frosne færdigretter.