Luksus-sommerhus, kæmpevilla og panoramalejlighed: Her er Fyns dyreste ejendomme

Og på den liste figurerer lejligheden fra Middelfart altså, og den koster 13.500.000 kr.

Villaen, som også er på listen, ligger i Røjle, og for at købe den skal man også have den helt store pengepung frem.

Mulighed for eget vandland

Den koster nemlig 42.000.000 kroner og inkluderer både en stor parkeringskælder under huset samt 775 kvadratmeter i selve boligen.

Den store ejendom stod færdigbygget i 2009, og nu holder den altså titlen som Fyns dyreste villa til salg, oplyser boligsiden.

Hvis man til gengæld leder efter en fritidsbolig, byder Fyn også på en mulighed med over 700 kvadratmeter.