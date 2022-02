Organisation undrer sig: Hvorfor har A.P. Møller Fonden ikke trukket støtte noget før?

- Jeg håber ikke, projektet er dødt. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at vi ikke er imod renoveringen af Nyborg Slot. Vi synes, det er alt ære og hæder værd, at man har renoveret den bestående fløj – kongefløjen. Det har A.P. Møller været en vigtig faktor i, siger Frederik Siemssen.

Formanden understreger, at Kultur og Arvs modstand primært bunder i beslutningen om at bygge et nyt formidlingscenter i midten af det nuværende slotsområde.

A.P. Møller Fondens 107 millioner var knap en tredjedel af det samlede renoveringsbudget, der er sat til 340 millioner kroner.