Ping pong mod parkinson: - Du skal tænke strategisk, og det går rigtig stærkt

Bedre balance, hjernetræning og godt humør.

Fordelene ved at starte til bordtennis, hvis man lider af parkinson, er lang. Derfor har Lars Bo Kaspersen, der selv er ramt af sygdommen, startet et projekt, der netop skal sørge for, at klubber byder den type medlemmer velkommen.

- Der er nogen, der har beskrevet bordtennis som at løbe 100 meter med et skakspil foran sig. Du skal både tænke strategisk, og det går rigtig, rigtig stærkt. Det er en enorm udfordring for alle dine sanser, og sensorer i hjernen, siger projektlederen.