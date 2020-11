Regionen: Udsættelse af testcenter ændrer intet

Det får ingen indflydelse på muligheden for at få lavet en test for coronavirussen covid-19, at Region Syddanmark ikke kan få it-systemerne til at spille.

Det siger Kurt Espersen, koncernchef i Region Syddanmark, til TV 2 Fyn.

- Vi har et bestemt antal prøver, vi må lave for Testcenter Danmark. Det er cirka 9.000 i døgnet i øjeblikket. Prøverne vil bare kunne foretages andre steder.

- Så borgerne får desværre lidt længere til testning, end de ville have fået, hvis vi kunne have åbnet, siger Kurt Espersen.

Læs også Følg corona-situationen: Antallet af indlagte stiger til højeste siden 13. maj

Søndag meddelte Region Syddanmark, at åbningen af testcentre i Nyborg, Haderslev og Grindsted blev udskudt, fordi Testcenter Danmarks systemer, Region Syddanmarks systemer og et eksternt system ikke kunne "tale sammen".

Mandag uddyber Kurt Espersen og fortæller, at it-problemerne var uforudsete, og at man derfor valgte at udsætte blandt andet åbningen af et nyt testcenter i det gamle sygehuskapel på Grejsdalen ved sygehuset i Nyborg.

- Vi har fundet ud af, at det er en kompleks situation, vi skal have håndteret. Der er tre systemer; vores eget, Testcenter Danmarks og det private firmas, der har noget med rekvisitionerne ind i vores systemer at gøre.

- De tre ting, sammenholdt med den opsætning, der skal være, så patienterne på coronaprover.dk kan bestille tid, gør, at det har været svært at komme i mål, fortæller Kurt Espersen.

00:47 Kurt Espersen: - Det er en kompleks situation, vi skal have håndteret. Video: Ole Holbech Luk video

Personalet var ansat og testcentret står klart. Kunne I ikke udnytte kapaciteten alligevel?

- Det kunne vi i princippet godt, men vi er nødt til at have it-systemerne for at sikre os, at det er den rigtige borgers prøve, der kommer svar på i sidste ende.

- Så det har noget med analyse-sikkerheden at gøre, at vi bliver nødt til at have vores systemer til at fungere på den rigtige måde.

- Derfor kan man ikke bare komme og stille sig op i kø, siger Kurt Espersen.

Han regner med, at de tre steder kan åbne på torsdag, og at borgerne kan bestille tid fra onsdag.

Region Syddanmark planlægger at åbne i alt seks covid-19-teststationer i den kommende tid. På Fyn ventes der altså at blive åbnet i Nyborg torsdag den 5. november, mens det er planen at åbne et testcenter i Middelfart den 16. november.

Læs også Smittetallet på Fyn er faldet