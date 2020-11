It-problemer: Åbning af nye testcentre må udsættes

Mandag skulle Region Syddanmark have slået dørene op til fire nye covid-19-teststationer, men det har teknikken sat en stopper for.

Den ene teststation står ellers klar til åbning i det gamle sygehuskapel på Grejsdalen ved sygehuset i Nyborg.

Læs også Smittetallet på Fyn er faldet

I en pressemeddelelse skriver Region Syddanmark søndag, at "uforudsete it-udfordringer gør, at det lige nu ikke er muligt at bestille tid på stationerne. Derfor udsættes åbningen til torsdag den 5. november".

Fejlen skyldes, at testcenter Danmarks systemer, Region Syddanmarks systemer og et eksternt system "skal tale sammen", men det gør de ikke. Det har simpelthen taget lidt længere tid, end det som de regnede med, forklarer koncernchef i Region Syddanmark, Kurt Espersen.

Udover Nyborg var man også klar til åbning i Grindsted og Haderslev.

Region Syddanmark skriver desuden , at man melder ud, så snart borgere kan bestille tider på de tre teststationer.

I alt seks nye teststationer

Region Syddanmark planlægger at åbne i alt seks covid-19-teststationer. Ud over stationerne i Nyborg, Grindsted og Haderslev planlægger regionen at åbne teststationer i Middelfart, Fredericia og Tønder.

Ud over de seks teststationer driver Region Syddanmark en række større testcentre i de store byer forskellige steder i regionen.



På de nye teststationer kan borgere uden symptomer og med milde symptomer på covid-19 blive testet, når de har booket tid på coronaprover.dk.

Læs også Følg corona-situationen: Yderligere 948 coronatilfælde

Det kræver ikke længere en lægehenvisning at booke test ved teststationerne. Man skal dog stadig kontakte lægen, hvis man har symptomer og føler sig så syg, at man gerne vil tale med en læge.



Teststationerne vil som udgangspunkt have åbent på hverdage mellem kl. 9.00 og 17.00.

Der kan dog forekomme tidspunkter, hvor testpersonalet skal teste borgere andre steder i regionen, hvilket kan medføre begrænsede åbningstider.

De konkrete testtider på de enkelte dage vil fremgå, når man booker tid til test på coronaprover.dk