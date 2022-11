Så meget kommer Royal Run til at koste Nyborg

- En del af pengene kommer fra overskud fra Tour de France og Tour de Storebælt, og resten finansieres med midler fra markedsføringskontoen i Nyborg Kommune, siger Kenneth Muhs.

Her finder kommunen pengene

I forbindelse med afviklingen af anden etape af Tour de France havde Nyborg Kommune sat fem millioner kroner af til udgifter.

Af de penge er der omkring 600.000 kroner til overs, og beløbet overføres nu til Royal Run-afviklingen. De resterende 500.000 kroner hentes over to år fra kommunens markedsføringskonto: 250.000 kroner i 2022 og 250.000 kroner i 2023. Det holdes dermed inden for kommunens budget.

Det betyder samtidig også, at der ikke er tale om, at byens borgere skal spytte ekstra i kommunekassen for at få det kongelige løb til byen.

Overskud går til lokale aktører

Nyborg Kommune forventer ikke samme overskud på Royal Run som på Tour de France.

Tværtimod.

Ifølge arrangørerne bag Royal Run er det ikke meningen, at løbet, hvor blandt andre kronprins Frederik og andre medlemmer af kongefamilien deltager, skal generere et overskud.



I tilfælde af et overskud går pengene til værtsbyens foreningsliv, og når en løber giver 330 kroner plus gebyr for at løbe ti kilometer gennem Nyborgs gader, går en del af beløbet til at dække udgifter i forbindelse med løbet.

- Vores lokale foreninger modtager et beløb fra Royal Run per deltager for de frivilliges arbejde og til afholdelse af udgifter i forbindelse med løbet. Derudover går billetprisen til at dække udgifterne til T-shirts, medaljer og forplejning, forklarer Kenneth Muhs.

I Nyborg bliver det Nyborg Gymnastik og Idrætsforening og Nyborg Idræts Samvirke, der bliver de lokale arrangører.



Borgmester: Derfor er pengene givet godt ud

Selv om kommunen bruger et millionbeløb på at få Royal Run til Nyborg, mener Kenneth Muhs, at pengene er givet godt ud, for løbet trækker folk til byen og gør noget godt for folkesundheden.

- Løbet repræsenterer en unik mulighed for at få folk til at bevæge sig og deltage i en aktiv folkefest. Royal Run formår at engagere en stor del af førstegangsløbere, familier og unge mennesker, der normalt ikke er foreningsaktive eller dyrker motion, siger Kenneth Muhs.

Royal Run afvikles 29. maj 2023, der er anden pinsedag. Første Royal Run blev afholdt i 2018 i anledning af kronprins Frederiks 50-års-fødselsdag.

To gange tidligere har der været Royal Run på Fyn - begge gange i Odense - hvor over 7.000 løbere har deltaget.