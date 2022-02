Stemmeaftale om Nyborg Slot foreligger: Anlægslov rykker tættere på

Det fynske folketingsmedlem for Venstre Erling Bonnesen fortæller torsdag aften til TV 2 Fyn, at han og kulturminister Ane Halsbroe Jørgensen (S) efter et møde onsdag er blevet enige om en stemmeaftale om en anlægslov for projektet.



Dermed tyder meget nu på, at en anlægslov rykker tættere på.



Finansieringen skal findes lokalt

Forudsætningen for stemmeaftalen er dog, at finansiering til projektet findes. A.P. Møller Fonden meldte i starten af februar ud, at den trækker den økonomiske støtte til Nyborgs 340 millioner kroner dyre slotsprojekt.





- Jeg tog initiativ til møde med kulturministeren og på mødet foreslog jeg, at vi gik sammen om en aftale der sikrer, at vi gennemfører en anlægslov der skaffer og sikrer det lovmæssige grundlag for projektet, når finansieringen er på plads til projektet, skriver Erling Bonnesen i et skriftligt svar til TV 2 Fyn og fortsætter: