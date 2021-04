Studenterhuen er klar - men nu er Aya udvist af landet

Det skulle fejres, at den større skriftlige opgave på HF netop var afleveret.

Derfor var 19-årige Aya Abo Daher taget i sommerhus på Sjælland sammen med nogle af sine klassekammerater for at feste og hygge sig. Stemningen var høj, indtil hun på et tidspunkt kiggede på sin telefon.

- Jeg ser, at min bror har ringet til mig fire-fem gange, og bliver pludselig forvirret, siger hun.

Med det samme frygtede hun, hvad der var sket, siden han havde ringet så mange gange. Så hun skyndte sig at ringe tilbage til broren, der bad hende om at tjekke sin e-boks.

- Så finder jeg ud af, at jeg er blevet afvist fra Danmark, siger Aya Abo Daher, der kom til landet efter at være flygtet fra Syrien i 2015.

Efter planen skulle Aya Abo Daher blive student fra Nyborg Gymnasium 25. juni, men nu er det uvist, hvad fremtiden bringer. For en ting er sikkert, hun ønsker ikke at komme tilbage til Syrien og Assads regime:

- Jeg er ikke et eksperiment. Vil de sende os derhen og se, om vi dør eller ej?

Studenterhuen er klar

Studenterhuen med det lyseblå bånd er købt og klar til, at Aya Abo Daher skal blive student til sommer.

Men beskeden om, at Udlændingestyrelsen har valgt ikke at forlænge den 19-åriges midlertidige opholdstilladelse, har gjort fremtiden usikker. Da hun fik beskeden under sommerhusturen med klassekammeraterne begyndte hun at græde.

- Jeg følte mig så fremmed, siger hun.

Bagefter var der ét rungende spørgsmål i hendes hoved: Hvorfor?

- Jeg har boet her, siden jeg var 14 år, og jeg bliver 20 næste måned. Så det er mange år, og i de her mange år har jeg været aktiv og gjort alt, hvad jeg kan for at få mig ind i det her samfund, siger Aya Abo Daher.

Artiklen fortsætter under videoen.

Aya Abo Daher fra Nyborg er en af 205 syrere, der fra den 31. januar enten fået inddraget eller nægtet forlængelse af deres opholdstilladelse i Danmark. For myndighederne har vurderet, at Damaskus nu er sikkert at rejse tilbage til.

Rektor kalder sag for symbolpolitik

Rektor Henrik Vestergaard Stokholm på Nyborg Gymnasium, hvor Aya Abo Daher er HF-studerende, delte torsdag eftermiddag et billede på Facebook, hvor de to sammen står og holder i Aya Abo Dahers studenterhue.

Det er også min opgave at passe på mine elever og lære dem om menneskerettigheder Henrik Vestergaard Stokholm, rektor Nyborg Gymnasium

Med billedet delte rektoren en tekst, hvor han blandt andet kalder behandlingen af familien uværdig og inhuman.

- Jeg er rektor for at mennesker af kød og blod, og det er også min opgave at passe på mine elever og lære dem om menneskerettigheder, om demokrati og så videre. Jeg synes, at der er nogle ting her, som ikke er okay her, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Han kalder sagen for et eksempel på populisme og symbolpolitik, der handler om at holde flygtninge væk fra Danmark.

Fem år spildt

Afslaget på opholdstilladelse til 19-årige Aya Abo Daher har vakt opmærksomhed på Christiansborg, hvor politikerne ser meget forskelligt på sagen.

- Den her sag er firkantet, kynisk systemtænkning, når det er allerværst. Her har man valgt ikke bare at slå hjertet fra, men faktisk også at slå hjernen fra, siger Karsten Hønge (SF).

Jeg kan ikke bare starte mit liv der, jeg vil hellere dø her faktisk Aya Abo Daher, HF-studerende Nyborg Gymnasium

Langtfra sådan ser Carsten Kudsk (DF) på forløbet.

- Jamen, det er jo det, der sker. Når man får en midlertidlig opholdstilladelse, er der mulighed for, at man kan få forlænget eller ej. Når man ikke kan få forlænget den, må man som sagt tage tilbage, siger Carsten Kudsk.

Aya Abo Daher selv føler, at hun vil have spildt fem år af sit liv, hvis hun bliver sendt tilbage til Syrien.

- Jeg har ikke noget tilbage der, og jeg har så mange dårlige oplevelser der. Så mange dårlige oplevelser. Jeg kan ikke bare starte mit liv der, jeg vil hellere dø her faktisk, siger Aya Abo Daher.

