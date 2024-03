Styrelseslov er elastisk: Jurister slås om fynsk borgmesters ansvar i børnesager

- Den kommunale styrelseslov paragraf 2 fastslår, at kommunens anliggender styres af byrådet. Jeg mener ikke, at man kan tale om lovbrud i forbindelse med paragraf 2, da bestemmelsen ikke fastslår nogen specifikke regler og pligter. Man kan fortolke ud fra bestemmelsen, at byrådet skal have de oplysninger, der er nødvendige for, at byrådet kan styre kommunens anliggender. Borgmesteren får dagligt oplysninger om forskellige problemstillinger, og der findes ingen klare regler for, hvornår byrådet skal orienteres. Det er en skønsmæssig vurdering, hedder det i svaret fra kommunens jurist.

Hun oplyser, at hun ikke har udarbejdet nogen skriftlig juridisk vurdering af spørgsmålet.



Martin Stenmann mener, at byrådet efterlades handlingslammet, når det ikke får vigtige informationer, som kommer borgmesteren i hænde og fremhæver, at netop borgerrådgiveren er ansat af byrådet - ikke af borgmesteren.

- Jeg køber ikke argumentationen om, at borgerrådgiverens henvendelse skulle være en almindelig daglig problemstilling. Hvis ikke byrådet skal orienteres om noget så væsentligt som borgerrådgiverens bekymringer for systematisk brud på borgernes retssikkerhed og frygt for kommunens ry og rygte, hvad skal vi så egentlig orienteres om og inddrages i, spørger Martin Stenmann som en reaktion på svaret fra Christine Stæhr Andersen.

- Desuden er det for mig skærpende, at borgmesteren også har brudt borgerrådgiveren vedtægter. De beskriver, at “såfremt borgerrådgiverens undersøgelse af en sag viser, at der i kommunen må antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal borgerrådgiveren give meddelelse om sagen til Nyborg Byråd.”

- At kommunens egen forvaltning efter samråd med KL er kommet frem til en skønsmæssig vurdering, der siger at borgmesteren ikke brød loven, mener jeg understøtter Socialdemokratiets forslag om at få en ekstern uvildig juridisk vurdering evt. af en tilsynsmyndighed til at vurdere, hvad der er op og ned, siger Martin Stenmann.

Venstre, der har absolut flertal i Nyborg Byråd, har via deres gruppeformand Kaj Refslund oplyst, at partiet ikke kommer til at støtte nogen juridisk undersøgelse af borgmesterens handlemåde.