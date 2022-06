Tour de France tvinger hjemmeplejen til at stille bilerne

Hjemmehjælpen i Nyborg må på cyklerne, når Tour de France kommer til byen. Det er flere steder nemlig ikke muligt at køre i bil.

Mange tusinde tilskuere ventes at indtage midtbyen, der er målområde for anden etape af verdens største cykelløb, og det giver selvsagt nogle logistiske udfordringer for dem, der har brug for andres hjælp, primært de ældre borgere.



Derfor forbereder ældreplejen sig på en anderledes dag, når de skal ud til de ældre, plejekrævende medborgere.

- Vi glæder os til den dag. Det bliver helt sikkert en anderledes dag, men det bliver også en festdag, siger Susanne Buch, der er områdeleder for Hjemmeplejen i Nyborg Kommune.



Susanne Buch understreger, at alle borgere, der har brug for hjælp, får den hjælp, de skal have. Men den travle situation taget i betragtning kan gøre, at der er noget, der vil tage lidt længere tid, end de plejer.



- Der er styr på det, men det er klart, at der måske er nogle ting, der vil gå lidt længere tid med end normalt. Det kan være, at der er nogle borgere, der får besøg af familien, der også gerne vil se Tour de France, at så kan de måske hjælpe til med at varme maden, eller hvad det nu måtte være.



Cykler eller går

Travlheden i midtbyen betyder, at der er er flere hjemmebesøg, der vil foregå på cykel eller gåben. I forvejen cykler de fleste hjemmehjælpere i bydistrikterne, men den 2. juli vil det formentlig være endnu flere medarbejdere, der må sadle op for at klare dagens opgaver.

- Vi har nogle cykelruter eller gåruter, vi benytter, og så vil vores medarbejdere nok blive lidt mere i marken den dag i stedet for at køre hjem. Men er der noget akut, kommer vi selvfølgelig ud med det samme, og vi har også fået kørselstilladelser til vores biler, fortæller Susanne Buch.

Hjemmehjælpen har kaldt ekstra mandskab ind til tour-dagen, men de vil også spørge borgerne, om der er noget, der eventuelt kan udsættes eller skubbes lidt, så enderne kan mødes.

- Vi kommer til at spørge borgerne, om de for eksempel kan få varmet deres mad lidt tidligere eller senere, eller om der er noget, der kan undværes den dag. Den dialog har vi ikke haft med borgerne endnu, og det går vi i gang med 14 dage før løbet, siger Susanne Buch.



- Det bliver en hektisk dag og en anderledes dag, men det er også en dag, vi glæder os rigtig meget til.



Skal du til Nyborg og se Tour de France, er det en god ide at tjekke, hvor du bedst kommer frem. Det kan du gøre på her.

Det er kun de ældre borgere i selve Nyborg by, der bliver berørt af touren. Alle distrikter uden for byen vil få besøg af hjemmeplejen som normalt.

Når tourfeltet ankommer til Nyborg, vil det være det største trafikale udfordring i byens historie.

Asbjørn Larsen er politikommissær og leder af planlægningsafdelingen ved Fyns Politi, og han er imponeret af opgavens størrelse.