Unge i Nyborg skal hjælpe på plejecentrene: - Jeg kan kun se, at det kan blive hamrende godt

Men er 10 unge mennesker som går lidt til hånde - er det ikke bare en dråbe i havet?

- Det kan man sige, men i forhold til de mange indsatster, vi forsøger os med her i Nyborg Kommune, er det her et element i at prøve at rekruttere mere til den fremtid, som alle kommuner er udfordret af. Så det her er bestemt en udfyldelse af et delmål i forhold til at få flere til at søge inden for faget, siger formand Kaj Refslund (V).