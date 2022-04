Ny læreruddannelse udfordret: - Når vi får dem indenfor, bliver de

Den ordning vil man i samarbejde med kommunen også lave i Svendborg, men inden man når så langt, venter man på de endelige politiske beslutninger om økonomi og en ny læringskultur, som samtidig skal bakkes op af, at UCL skal kigge ind ad for at stå op imod de unges overvejelser omkring læreruddannelsen.

- Det er jo ikke helt fremmed for os. Dels, at de studerende ikke kender os, men også at vi har en opgave i at fortælle den gode historie, siger Søren Smedegaard.

Det begynder i gymnasiet ...

Han tilføjer at fortællingen om læreruddannelsen begynder mange steder.

- Men gymnasierne er tilkørslen til motorvejen til de højere uddannelser, så det er ikke nok at tale det op. Der er noget strukturelle ting, der skal gøres noget ved.

- Det er forståelsen af, hvad et lærerliv er, og hvor det kan tage os hen, siger han og tilføjer:

- Et enkelt punkt, som undersøgelsen peger på er, at der en opfattelse af dårlig løn, men lønnen er faktisk fin.

Han tilføjer desuden, at der er nogle forståelser af, hvad en læreruddannelse er, som ikke har hold i virkeligheden.

Blandt andet muligheden for karriere.

- Den faglige dybde og specialer kan udvikles sig over tid. Der er rigelige og gode udviklingsmuligheder.

- At have tanken om, at man er færdig som lærer, når man er uddannet som lærer, er forkert.

- Lærere kan også lægge nye lag på deres faglighed, men måske skal vi kigge på, hvilke rettigheder man som lærer kan have for at uddanne sig videre, siger Søren Smedegaard.

Aftalen om udflytning på plads

Aftalen om udflytning af uddannelser faldt på plads den 22. marts.

Her besluttede et bredt politisk flertal på Christiansborg, at en række videregående uddannelser skal flyttes ud af de større byer.

I de kommende år skal det altså være muligt at uddanne sig til lærer i Svendborg, men også som socialrådgiver i Hjørring, dyrlæge i Foulum ved Viborg, datamatiker i Tønder og arkitekt i Kalundborg.

Aftalen er indgået af den socialedemokratiske regering, Venstre, SF, De Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne.

Oprindeligt var der lagt op til, at ti procent af uddannelsespladserne ville forsvinde i de fire universitetsbyer. Det tal blev med aftale barberet ned til 6,4 procent.

Partierne bag aftalen har prioriteret 805 millioner kroner i etablerings- og udviklingsmidler frem til 2028.