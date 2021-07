Voldsom brand i båd i Nyborg

Det satte vi fokus på med professor Jens Lauritsen, der er en del af Ulykkes Analysegruppen på Odense Universitetshospital.

Han foreslog, at man altid laver en brandøvelse, inden man sejler ud. Så ved alle, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude.

Desuden opfordrede han alle til altid at have en telefon på sig ved båden, for på den måde er man bedre sikret, hvis der udbryder brand, der hvor skibets radio ligger.