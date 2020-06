19-årig Odense-løber slår 28 år gammel rekord

19-årige Laura Valgreen fra Odense Atletik satte lørdag formiddag en personlig rekord på 5.000 meter-distancen på Odense Atletikstadion. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Samtidig slog den unge løber også en 28 år gammel klubrekord med tiden 15 minutter og 37 sekunder.

- Sluttiden på de 15.37 er langt under, hvad jeg turde håbe på. Det er så fedt, siger Laura Valgreen i pressemeddelelsen.

Der står 15.37,64 på tavlen, men den korrigerede tid er 15.37,65. Foto: Odense Atletik

Træner til maraton

Den tidligere klubrekord blev sat af Bettina Romer Andersen i 1992. Den danske rekord er fra 2019 og blev sat af 22-årige Anna Emilie Møller fra København. Den lyder på 15.07,70 - altså cirka et halvt minut hurtigere end den unge Odense-løbers tid.

Laura Valgreen er i gang med at træne op til et maratonløb.

- Min træning ligner for tiden nærmere maratontræning end 5.000 meter-træning med rigtig mange kilometer om ugen. Cirka 150-155 kilometer de seneste uger plus crossfit og styrketræning to timer om dagen. Så jeg var spændt på, om farten var der, fortæller Laura Valgreen.

Det var den. Det var den også ved U20-EM i 2019, hvor Laura Valgreen vandt bronze på distancen.