19 politianmeldelser og 112 påbud: Skrappere kontrol af gartnerier har sat prop i gift-udslip

Udledningen af pesticider fra Odenses over 100 gartnerier er fortsat ikke stoppet, men efter de seneste års skrappere kontrol er der dog sat prop i mange af de direkte udledninger af kemikalier, der ender i Odense Å og Odense Fjord.



Det fremgår af den seneste redegørelse for Gartneriteamets arbejde, som tirsdag bliver præsenteret for politikerne i Klima- og Miljøudvalget.

I redegørelsen fremgår det, at der i 2022 og 2023 er uddelt hele 112 påbud og indgivet 19 anmeldelser til politiet, men redegørelsen rummer dog også mere positive tendenser.

Kommunen peger således på, at flere større gartnerier har fået lovliggjort store dele af deres produktionsarealer, og at flere gartnerier har ansøgt kommunen om tilladelse til helt nye væksthuse med lukket bund, der sikrer, at kemikalierne ikke ender i vandløb, Odense Å og Odense Fjord. Derudover er der også kommet bedre styr på planteaffald, ulovlige olietanke og toiletter, der tidligere har haft direkte afløb til nærmeste vandløb.

Redegørelsen peger desuden på, at der mange steder er sat prop i de direkte udledninger fra gartnerierne til vandløb. Mere konkret er der i 2023 sat prop i 22 direkte udledninger fra et samlet gartneri-areal på hele 320.000 kvadratmeter - svarende til omkring 45 fodboldbaner.

Klima- og miljørådmand Tim Vermund (S) tager redegørelsen som et udtryk for, at tilsynets indsats virker.

- Det viser jo, at den ekstraordinære indsats nytter noget og gør en forskel. Jeg er særligt glad for, at vi har fået stoppet mange af de direkte udledninger ud til vores vandløb, siger han.

Vandløb er fortsat forurenede

Selvom den seneste redegørelse indeholder positive elementer, er der dog stadig en del at tage fat på i det kommunale tilsyn, der igennem de seneste to år har været på 151 tilsynsbesøg.

I redegørelsen gøres det således klart, at vandprøver fra en række udvalgte vandløb tæt på gartnerierne stadig viser både lovlige og ulovlige pesticider. Gartneriernes brug af pesticider kan dog variere markant over tid, så det er ikke muligt at sammenligne nye og gamle vandprøver og på den måde konkludere, om der er sket en positiv udvikling i takt med, at tilsynet og kravene til gartnerierne er blevet skærpet.

Tim Vermund lægger da heller ikke skjul på, at man ikke er kommet i mål med lovliggørelsen af Odenses mange gartnerier.

- Vi er stadig langt fra at kunne sige, at vores gartnerier overholder landets love og regler. Vi er forpligtet til at passe på vores miljø og grundvand, men det er selvfølgelig branchen selv, der skal overholde loven. Vi har givet over 100 påbud og meldt flere gartnerier til politiet, men det vil selvfølgelig være bedst, hvis vi slet ikke behøvede at gå den vej, siger Tim Vermund, der derfor understreger, at Gartneriteamets arbejde fortsætter:

- Det er afgørende vigtigt, at vi fortsætter det meget intense arbejde som myndigheden, men også i samarbejde med branchen. Det er ikke tid til at hvile på laurbærrene. Der er stadig alt for mange steder, hvor man ikke lever op til det, man skal.

Gartneriteamet vil efter planen aflevere sin næste redegørelse i juni.