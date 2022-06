33 sager om stoffer på Tinderbox: Fyns Politi gør status over festival

Tre dage med fuldt festivalprogram på Tinderbox er nu slut for de tusindvis af festivalgæster.

Selvom over 40.000 festivalgæster har givet anledning til ekstra arbejde for politiet, så har det overordnet set været en "sikkerhedsmæssig succes", lød det fra indsatsleder ved Fyns Politi Morten Ebersbach lørdag sidst på eftermiddagen.



- Der har heldigvis ikke været så meget, som vi havde forudset, kan man sige. Det er vi bare super glade for, lød det fra indsatsleder Morten Ebersbach.

- Jeg synes, at fynboerne og gæsterne har været rigtig gode til at gå på festival. Vi synes ikke, at vi har kunne mærke på folk, at der er gået to år siden, at de sidst har været på festival.

I år havde Fyns Politi valgt at have flere betjente til stede på festivalpladsen end de tidligere år.

Det skyldes heriblandt to års coronapause og ikke mindst festens store skala med over 40.000 festivalgæster. Derudover har festivalen haft et stort security-hold på pladsen til at samarbejde med Fyns Politi.

Ikke overraskende tal

Fyns Politi har dagen derpå givet et overblik over de forskellige sager, der er sket i løbet af de tre dage på festivalen.

Ifølge vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard har der været i alt 33 sager om besiddelse af euforiserende stoffer. Her har 11 af sagerne fundet sted på tredjedagen altså lørdag.

- Det er ikke nogle tal, som vi er overrasket over, når folk er samlet på en festival. Det er forventligt, når man er så mange. Det ligner nogenlunde samme antal som ved sidste festival, siger han.

Der er tale om euforiserende stoffer såsom joints, kokain og amfetamin, uddyber vagtchefen.