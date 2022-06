Festivalchef om sikkerhed på Tinderbox: - Nogen har glemt, hvordan man går på festival

For nogle er det første gang i lang tid på en festival, mens det for andre er første gang overhovedet.

Under alle omstændigheder er der lagt op til en stor fest, når Tinderbox starter torsdag til mere end 40.000 gæster. Derfor er der også sat fokus på tryghed og sikkerhed på festivalen.

De seneste års pause på grund af corona og festens store skala er med i overvejelserne omkring sikkerheden på pladsen, fortæller festivalchef Brian Nielsen.

- Vi har set, at der er nogen, der måske helt har glemt, hvordan det er, man går på festivaler og fester, og som i øvrigt gør det på en ordentlig måde, fortæller Brian Nielsen og fortsætter:

- Og så er der nogen, der måske ikke har været en del af den opdragelse, der er i forhold til at gå på festival med en masse mennesker. Det har vi selvfølgelig set nogle eksempler på rundt omkring i landet desværre.

Mere politi

På grund af festivalens størrelse har Tinderbox skulle lave en skriftlig sikkerhedsplan, der er blevet godkendt af en række forskellige myndigheder. Festivalen har desuden et stort security-hold, der samarbejder med Fyns Politi.



- Vi har opnormeret i forhold til, hvordan det så ud i 2019, og vi er mere massivt til stede. Vi vil jo gerne have, at alle folk har en god og sjov festival, fortæller Mads Poulstrup, der er indsatsleder ved Fyns Politi.

- Vi er meget dialogsøgende og ønsker en god dialog med de nye unge mennesker (på festivalen, red.).

Både Fyns Politi og Tinderbox opfordrer festivalens gæster til at henvende sig til dem, hvis de på nogen måde føler sig utrygge. Her lyder opfordringen desuden, at festivalens gæster bør respektere reglerne på pladsen og behandle andre ordentligt.

- Man skal selvfølgelig have lov til at drikke og feste, men bliver man til gene for andre, så kan man ultimativt risikere at få klippet sit armbånd og blive bortvist. Der opererer vi med relativt meget nultolerance, hvad det angår, siger festivalchef Brian Nielsen.

Ølkastning og stoffer

Der er også flere steder, hvor man som festivalgænger skal være opmærksom.

Hvis man bliver taget eller set med stoffer på pladsen, bliver man bortvist fra festivalen med det samme. Der vil desuden blive sat ind i forhold til såkaldte moshpits og man kan få en plet på straffeattesten, hvis man springer over hegnet uden billet.

Folkene bag Tinderbox og Fyns Politi fraråder desuden ølkastning. Det er et problem, som man er blevet ekstra opmærksom på, efter fodboldfesten i Fælledparken i København for et par uger siden.



Brian Nielsen påpeger dog, at det ikke tidligere har været et stort problem på festivalen.

- Nu har vi jo ikke dåser, og som jeg forstår, er det primært det, der har skadet folk til det arrangement, der har været i Fælledparken. Vi har også set ølkastning, og vi fraråder selvfølgelig at gøre det, men vi kan nok ikke helt styre det. Til nogle koncerter går det ofte derud af, og så kan der godt ryge en øl eller to, siger Brian Nielsen.



Hvad sker der, hvis man bliver taget i at kaste et fyldt ølkrus?

- Så vil man nok først og fremmest få en henstilling, og hvis det gentager sig, så kan man ultimativt få klippet sit armbånd.

En sikker festival

Fokus på tryghed fylder meget både på og uden for festen i Tusindårsskoven. På rådhuset i Odense vil man gerne sætte fokus på tryghed i nattelivet med en ny tryghedspakke.

Men hvis snakken om stoffer, uopdragne gæster og et sikkert natteliv, gør dig nervøs over at skulle på Tinderbox, kan du ånde lettet op.

Ifølge indsatsleder Mads Poulstrup har man nemlig generelt gode oplevelser med festivalen.

- Jeg synes faktisk, at de tidligere år har været meget rolige festivaler, og der har været en god, sjov og hyggelige stemning derude. Vi har ikke set nogen vold i større grad, og vi ser ikke rigtigt våben derude. Folk kommer med et godt humør, og det er også det, vi gerne vil opfordre folk til, fortæller Mads Poulstrup.

Når man skal hjem fra festivalen igen skal man være opmærksom på, at man kan få en bøde på 1500 kroner, hvis man kører uforsvarligt fuld på cykel.

Festivaler over hele landet kæmper med at skaffe folk, der vil arbejde i bytte for en festivalbillet. Tinderbox har derfor set sig nødsaget til at hyre lønnet mandskab ind, dér hvor der stadig mangler frivillige hænder.