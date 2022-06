Kokain og joints: Så mange personer blev taget med stoffer på Tinderbox

Op mod 48.000 mennesker besøger Tusindårsskoven under Tinderbox, og det giver i sagens natur ekstra arbejde for Fyns Politi, der på åbningsdagen havde flere sager med gæster, der enten ikke opførte sig ordentligt eller havde narkotika på sig.

Overordnet er det gået godt på førstedagen, fortæller politiet.

- Der har været syv særskilte sager om euforiserende stoffer i forbindelse med Tinderbox, blandt andre nogen, der er taget for at have en joint eller lignende. Vi har kun visiteret, når vi har haft et mistankegrundlag om, at det kan føre til en sigtelse, siger vagtchef Peter Vestergaard til TV 2 Fyn.

Til sammenligning blev der på hele tredagesfestivalen sigtet 35 personer for besiddelse af stoffer i 2018.