70-årige Hanne hjælper dig på Skats travleste uge

Er du en af dem, der føler, at du spiller plat eller krone, når du tjekker, om der er røde eller grønne tal på bundlinjen af din årsopgørelse?

Frygt ej. Hanne Gram fra Svendborg sidder klar til at hjælpe dig.

70-årige pensionist Hanne Gram er vendt tilbage til sin gamle arbejdsplads Skat.

Her sidder hun klar til hjælpe med at svare på alle danskernes spørgsmål i forbindelse med deres årsopgørelse.

- Jeg sagde selvfølgelig ja, da de spurgte, om jeg ville tilbage og hjælpe til. Jeg elsker mit arbejde. Man ved aldrig, hvad folk ringer ind med, og det kan jeg godt lide, fortæller Hanne Gram.

Mandag er nemlig den officielle åbning for tjek af danskernes årsopgørelse. Her kan danskerne tjekke, hvor mange penge man skal have tilbage i skat eller betale, hvis man har betalt for lidt i skat.

Der er også allerede blevet trykket over tre millioner gange på login til Skats hjemmeside siden fredag, hvor det blev muligt at se tallene før den officielle åbning.

I alt kan 4,8 millioner danskere tjekke deres årsopgørelse.



Skattestyrelsen har mandag 500 kolleger siddende klar til at svare på spørgsmål på telefon, chat og sociale medier. Her sidder 120 af dem hos afdelingen i Odense.

Kørselsfradraget driller

Hanne Gram har arbejdet i 40 år hos Skattestyrelsen, indtil hun gik på pension tilbage i 2020.

Hun fortæller, at det ofte er befordringsfradraget, også kendt som kørselsfradraget, der driller folk i den anden ende af røret. Det er også særligt servicefradrag og rejseudgifter som borgerne har interesseret sig for i år.

- Jeg kan godt lide at hjælpe borgerne. Det er dejligt at mærke, at man stadig kan bruges, siger hun.

Hanne Gram lægger pensionisttilværelsen på hylden sammen seks med andre pensionerede kolleger for en stund for at hjælpe til hos Skattestyrelsen de næste par måneder.

- Det er ligesom juleaften

Ifølge underdirektør hos Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen har man brugt ét helt år på at forberede sig på selve åbningen af årsopgørelsen.

- Det er en rigtig stor dag for os i Skattestyrelsen. Det er ligesom juleaften for os, fordi alt skal bare gå op i en højere enhed. Det skal bare spille, når danskerne åbner for deres årsopgørelse, siger Jan Møller Mikkelsen.

Underdirektøren fortæller, at der i går har været langt flere danskere, som allerede har været inde for at tjekke deres årsopgørelse mandag end samme tidspunkt sidste år.

- Faktisk er der 500.000 flere, som har logget ind fra morgenen end tidligere, fortæller Jan Møller Mikkelsen.

Fristen for at rette årsopgørelsen er 1. maj 2023.

Skattestyrelsen opfordrer generelt også til, at borgere i forbindelse med sin årsopgørelse husker at få set sin forskudsopgørelse igennem. Hvis dit boliglån er blevet omlagt, eller hvis renten er steget, bør du derfor være særligt opmærksom på at få rettet din forskudsopgørelse.