86 jobparate odenseanere har hævet kontanthjælp i årevis

Selvom ledigheden i Odense Kommune er faldet de seneste år, så har kommunen stadig en af landets højeste ledigheder med en ledighedsprocent på 4,3 procent i august måned 2021 ifølge Danmarks Statistik. Kun syv kommuner i Danmark har en højere ledighed - dog ligger man lavere end København, Aarhus og Aalborg, som Odense sammenligner sig med.



Men er det stadig godt nok, at 86 personer er jobparate, men ikke har fået et job?

- Som sagt synes jeg, det er trist, at 86 personer har været på kontanthjælp i mere end tre år, men der bliver knoklet på at få dem ud i job, siger Brian Dybro.



Nyttejob efter tre måneder

Tommy Hummelmose og De Konservative i Odense mener ikke, at der bliver gjort nok. Derfor vil de have et punkt på byrådets dagsorden.

Forslaget går ud på, at alle ledige, der ikke har fået et job efter tre måneder skal tvinges til at søge bredere af Jobcentret, starte på en videreuddannelse eller i et nyttejob.

- Det er fair nok, at bruge noget tid på at søge jobs, man gerne vil have. Men når de tre måneder er gået, har jobcentret nogle ledige stillinger, som den ledige skal søge. Kontanthjælpsmodtageren skal altså pålægges at søge bredere, end hvad man lige har lyst til.