92-årige Jytte fik stjålet sin taske i letbanen - ung mand satte efter tyven

92-årige Jytte Petersen fra Odense fik en noget ubehagelig oplevelse, da hun forleden skulle hjem fra frisøren.

Da hun med sin rollator var på vej ind i et af letbanetogene, fik hun stjålet sin håndtaske.

- Jeg begynder at gå ind og så tænker jeg, at der sker noget, fortæller Jytte Petersen.

Hun ser noget sort, der ryger op fra rollatoren, som også vipper lidt, men hurtigt opdager hun, at håndtasken er væk.

- Og så råber jeg: "han har taget min taske, han har taget min taske".

Episoden foregik i centrum af Odense på stationen Albani Torv kort efter middag torsdag i sidste uge. Her var der samlet en del mennesker, som var ramt af, at Odense Letbane havde problemer på Nyborgvej.

Derfor stod 23-årige Magnus Christiansen i sin røde letbane-jakke og løste sin opgave som letbane-guide. Han skulle dirigere passagerne videre til stationen på Benedikts Plads, hvor der var indsat erstatningsbusser til Hjallese.

- Jeg hører hende råbe. Og var lidt i tvivl om, hvad hun råbte, men kunne så se tyven løbe.

- Jeg satte efter ham og råbte "hallo" Og så smed han tasken, fortæller Magnus Christiansen.

Jytte Petersen fortæller, at hun så, da Magnus Christiansen reagerede og satte efter tyven, som i fuld firspring havde kurs mod Overgade.

- Han benede tværs over skinnerne og hen ad Overgade, fortæller Jytte Petersen om den snarrådige letbane-guides jagt på tasketyven.

- Pludselig kommer den unge fyr svingede med tasken og siger: "han blev sgu bange og smed den på gaden".

Hun tilføjer, at hun er imponeret over den unge mands reaktion.

- Han havde jo travlt at hjælpe passagererne, siger Jytte Petersen.

Set i bakspejlet er Magnus Christiansen en smule overrasket over episoden. Han havde slet ikke forestillet sig, at det kunne ske i centrum af Odense.



- Jeg var lidt chokeret over det. Overrasket over, at det sker, hvor der er så mange mennesker, siger Magnus Christiansen.



- Han skal have en skilling

Da Jytte Petersen havde fået sin taske tilbage, rejste hun videre, mens Magnus Christiansen fortsatte med at guide passagerer.

Men i løbet af pinsen fortæller Jytte Petersen familien om den dramatiske oplevelse. Samtidig giver hun udtryk for, at hun er ked af, at hun ikke fik udtrykt sin taknemmelighed.

- Jeg var til pinsefrokost hos min datter, og der fik vi talt om, at jeg var ked af, at jeg ikke fik givet ham en lille skilling.

- Han var så sød, men det gik simpelthen så stærkt, fortæller en taknemmelig Jytte Petersen og tilføjer:

- I tasken var min pung, mine nøgler og min iPhone 10. Hvis jeg mistede det, ville jeg være lidt lost. Jeg tænkte nej, nej, og så skulle man have nye nøgler til huset, siger Jytte Petersen.

Hun er også taknemmelig over, at hun i de dramatiske minutter fik støtte og hjælp af en yngre kvinde.

- De unge mennesker er bare så søde. Den unge pige tog om mig. Hun var så nervøs for, hvordan jeg tog det.

- Men jeg er en rolig person. Jeg går ikke helt ud af flippen, men hjertet sad oppe i halsen på mig, fortæller Jytte Petersen og tilføjer, at hun købte en kage med hjem, som hun kunne hygge sig med, og at hun også sov godt om natten.

Torsdag og fredag i sidste uge havde Odense Letbane store driftproblemer, og letbaneguiderne havde derfor ekstratravlt. På Bolbro Station blev 12-årige Signe efterladt på perronen, mens toget kørte videre med hendes mor.