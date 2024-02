Absurd brøler: Anklager indkaldte forkert firma i giftsag

- Det er rigtigt, at vi har været der, men MP Byggeservice har ikke været der, lød det videre fra ejeren af de to firmaer, hvoraf det forkerte var blevet tiltalt i sagen.

- Er det sådan, at anklageren lige skal have et par minutter til at ringe rundt?, spurgte dommeren og da anklageren vendte tilbage blev sagen udsat på ubestemt tid.

Sjælden fejl

Senioranklager Klaus Holten Kristensen stod som afsender af anklageskriftet mod det forkerte firma, men førte ikke selv sagen ved Retten i Odense.

Ifølge var det en meget sjælden fejl, der skete tirsdag i retten – eller nærmere i forbindelse med, at MP Byggeservice blev tiltalt i stedet for MP Handel og Service.

- Det sker heldigvis meget, meget sjældent, at vi får skudt på den forkerte. Men det er selvfølgelig vigtigt, at vi får tiltalt den rigtige virksomhed, siger Klaus Holten Kristensen, der forudser, at den i dag tiltalte virksomhed vil blive frifundet, mens der vil blive rejst en ny – og formentligt enslydende – tiltale mod søsterselskabet.

- Man kan undre sig over, at der ikke er nogen, der har gjort os opmærksomme på, at det var den forkerte virksomhed, vi havde fået fat i, men nu må tingene så gå sin gang. Der er ikke noget risiko for, at sagen falder for forældelsesfristen, der er fem år på sådan nogle sager, siger senioranklageren.

Ejeren af MP Byggeservice og MP Handel og Service havde ingen kommentarer efter tirsdagens besøg i retten.