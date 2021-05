Afbrænding af nedgravede mink: Fyn er klar til flere

Et af de helt store spørgsmål har været om der ville være lugtgener i forbindelse med afbrændingen på fjernvarmens matrikel på Havnegade i Odense.

- Det lugtede mindre, end vi havde frygtet. Intet er sluppet ud, siger Jan Strømvig, der tilføjer, at der heller ikke er kommet nogen henvendelser om lugt fra de lastbiler, der leverede de opgravede mink torsdag og fredag.

Den lugt, som blev registret, opstod i forbindelse med aflæsningen, som foregår i en hal, hvor der er luft-undertryk. Det betyder, at der ikke slipper luft ud af hallen, men til gengæld trækkes luft ind. Den luft anvendes også under forbrændingen, som foregår ved over 900 grader.

Den høje temperatur sikrer, at eventuel lugt også brændes af.

Muldjord med knolde

Også selve afbrændingen af minkene er gået godt. Da gravemaskinerne stak grabberne i jorden i Nørre Felding i Holstebro, hvor minkene er gravet ned, var man ikke klar over, hvilken konsistens der ville komme op af den jyske muld.

Man frygtede, at minkene var blevet omdannet til nærmest flydende masse, men konsistensen var fast, konstaterer Jan Strømvig.

- Vi oplevede det som muldjord med nogle knolde i. Man kunne umiddelbart ikke se, at der var dyr i materialet.

120 ton på vej

Både torsdag og fredag er der blevet brændt cirka 30 ton af. På den tredje og sidste testdag, lørdag, vil der blive brændt 120 ton af.

- Det gør vi for at simulere den virkelighed der er, når det for alvor går i gang, fortæller Jan Strømvig.