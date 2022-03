Odense tager første stik i tæt playoffkamp mod Toft og co.

Reinhardt startede udmærket, men fik en bold i hovedet og måtte overlade målet til Martina Thörn.

Fynboerne fik ny benzin på motoren i kampens sidste fjerdedel, hvor holdet tog initiativet tilbage.

Kort før tid lobbede Maren Aardahl frækt et straffekast hen over hovedet på Toft til 25-23. Men Brest havde tid til et sidste angreb, og det udnyttede Monika Kobylinska til at reducere til slutresultatet.

Returkampen spilles på søndag i Brest. Den samlede vinder af dobbeltopgøret skal i kvartfinalen møde den ungarske storklub Györ.