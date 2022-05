Asbestalarm på storstilet byggeprojekt: Håndværkere raser over ”fuldstændigt tillidsbrud”

Allerede i juleferien er den gal igen. Jesper Pedersen holder selv fri, men bliver ringet op af sine folk, der har sendt nye prøver til analyse hos OBH-Gruppen, som denne gang har fundet asbest i et køkken, hvor elektrikerne er sat i arbejde.

- Jeg er lige ved at eksplodere. Jeg siger, at jeg kommer i morgen. Jeg kan ikke sidde derhjemme og høre julemusik, når jeg ved, at jeg har folk, der går rundt i asbest. Så jeg møder ind næste morgen og fortæller meget klart til Enemærke & Petersen, at der er noget helt galt. På det tidspunkt var vi jo igen blevet forsikret om, at der ikke var mere at bekymre sig for i forhold til asbesten, fortæller Jesper Pedersen.

Flere fund af asbest

Ifølge Jesper Pedersen indkalder byggeledelsen fra Enemærke & Petersen til et fællesmøde om den mangelfulde sanering for asbest i starten af januar, hvor de mellem 100 og 140 håndværkere bliver forsikret om, at man fra byggeledelsen vil skærpe tilsynet med BR Miljøtech.