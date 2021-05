Beboerformand om træfældninger: - Det er et mærkeligt signal at sende

I marts stemte partierne i byrådet - med undtagelse af Konservative - for at en del af skoven skal være en del af et Grønt Danmarkskort, som yder beskyttelse til naturinteresser.



En våd klud

Afgørelsen betød de facto et nej til Olav de Lindes planer om byggeri på grunden. Derfor ærgrer Carsten Myhr sig også over, at man nu alligevel vil fælde træer.

Det er omkring 20 procent af træerne på matriklen 27f, som bliver fældet.

- Her i coronatiden er der mange, der har brug for at komme ud og nyde skoven og få noget frisk luft, men det her er en våd klud i hovedet på dem, siger Carsten Myhr.