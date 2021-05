Politi stoppede mobiltalende bilist - så væltede lovovertrædelserne ind

For betjenten kunne nemlig konstatere, at bilen, som manden kørte rundt i, var stjålet. Men her fra voksede listen af lovovertrædelser hastigt.

For udover en stjålen bil og at tale i telefon, kunne betjenten også notere seks andre forseelser hos manden.

Den mandlige bilist:

var frakendt retten til at køre bil

var påvirket af euforiserende stoffer

havde en ulovlig kniv i bilen

havde hash i bilen

havde ulovlige piller i bilen

var i besiddelse af et større kontantbeløb





En del af pengene inddrog Fyns Politi, da manden havde en gæld til det offentlige.

Manden blev efterfølgende anholdt og taget med, da han skulle have taget en blodprøve. Dem venter politiet svar på, inden man eventuelt går videre med sagen.

- Men bilisten kom lidt mere pengefattig og lidt mere blodfattig herfra, fortæller Henrik Strauss.