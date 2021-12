Begejstret over ny finanslov: Håber ambitioner rækker endnu længere

En beslutning, der vækker begejstring hos børn- og ungerådmand i Odense Susanne Crawley (R).

- Jeg synes, det er en fantastisk god nyhed, og det er et vigtigt skridt på vejen mod at sænke klasseloftet, siger rådmanden.

Susanne Crawley har flere gange udtrykt et ønske om elevloft i de odenseanske folkeskoleklasser, og stod det til hende, så skulle loftet være på 24 elever.

- Det er vigtigt at sænke klasseloftet, fordi relationen mellem lærer og elev er noget af det allermest afgørende for, at man kan blive dygtigere, og for at man trives. Og det siger sig selv, at jo færre elever, der er i en klasse, jo lettere er det også at få en relation til sin lærer.

Stemte selv imod forslag

Tidligere på året stillede Venstre i Odense et forslag om, at Børn- og Ungeforvaltningen undersøgte mulighederne for – og de økonomiske konsekvenser ved et loft over antallet af elever. Her stemte Susanne Crawley imod.

Ifølge hende var forslaget fra Venstre useriøst.

- Undersøgelserne var lavet. Vi vidste godt, hvad det kostede, og det koster mange penge, og den slags penge finder man ikke i en børn- og ungeforvaltning midt i et budgetår, forklarer Susanne Crawley.