Bent risikerer at må undvære sin sygeplejerske: - Jeg håber, de kommer hurtigt igen

Natten til lørdag begynder den varslede sygeplejestrejke, og selvom antallet af strejkende sygeplejersker i Odense Kommune er reduceret fra 195 til 30, vil odenseanerne stadig kunne mærke konflikten.

89-årige Bent Jensen har fulgt den varslede strejke i nyhederne.

Fra lørdag ringer sygeplejerskerne muligvis færre gange på Bent Jensens dør end normalt, og når de gør, er der også risiko for, at besøgene bliver afkortet.

- Sådan er det. Det er jo tiden, når der er strejke. Så er der jo ikke noget at gøre, siger han.

Håber på kort strejke

Bent Jensen er faldet i sit hjem og har brug for en sygeplejerske til at behandle et sår, han fik på benet under faldet.

- Det er svært at skifte forbindingen selv, og de skal også se efter, om der er noget betændelse, fortæller den 89-årige pensionist.